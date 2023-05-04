Gmail’de mavi tik dönemi. Kimler alabilecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Gmail artık mavi tik göstermeye başlayacak. Google tarafından yapılan açıklama sonrasında, Gmail hesaplarının gerçekliğini belirlemek için mavi tik dağıtılmaya başlanacak.

Dolayısıyla dolandırıcılığa karşı şirket e-postaları mavi tikle ayırt edilebilecek.

DOLANDICIRILIĞA KARŞI BİR ADIM

Artık şirket, kurum veya tanınmış kişilerin e-postalarının yanında doğrulama işareti görünecek.

Kimliğini doğrulamış bir şirketten e-posta aldığınızda, gelen kutunuzda şirket adının yanında mavi bir onay işareti de göreceksiniz.

Gmail’de mavi tik işaretinin üzerine geldiğinizde, “Bu e-postayı gönderen, profil resmindeki alan adını ve logonun sahibi olduğunu doğruladı” yazan bir açılır pencere göreceksiniz. Bu, Google’ın e-postayı alan kişilerin gönderenin gerçek olup olmadığını anlaması için detaylı bilgi sağlayacağı anlamına geliyor.