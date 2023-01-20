Google'dan Gmail'in verimini artıracak ipuçları

Google cephesinden yapılan açıklamayla birlikte Gmail hesabınızı daha verimli kullanmanız mümkün olacak. İşte firmanın paylaştığı o ipuçları:

YAPAY ZEKANIN ÖNEMİ

Gmail, yapay zeka çözümleri sayesinde gelen kutusunu spam ve istenmeyen e-postalardan otomatik olarak temizliyor. Gmail, spam, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımların yüzde 99,9'undan fazlasını engelleyerek, kullanıcıları günde yaklaşık 15 milyar istenmeyen iletiden koruyor.

Ancak, buna rağmen bazı e-postalar gelen kutusuna düşebiliyor. Bu gerçekleştiği zaman tek yapılması gereken Spam Bildir kısmına tıklamak. Gelen mesaj spam olmasa da istemediğiniz herhangi bir e-postayı filtreleyip engelleyebileceğinizi da hatırlatmakta fayda var.

TOPLU ARŞİVLEME

Bunun için yapılması gereken gönderen kişinin e-posta adresini aramak, ardından bilgisayar ekranının sol üst köşesinde, "Gönderen" arama filtresinin altındaki onay kutusuna bakmak. Daha sonra tüm e-postaları seçmek için bu kutuyu işaretleyebilir veya yalnızca okunmuş, okunmamış, yıldızlı veya yıldızı olmayan e-postaları seçmek için oka tıklayabilirsiniz.

Bunu yaptıktan sonra, e-postaları tamamen silmeden gelen kutusu görünümünden kaldırmak için arşivle seçeneğini tercih edebilirsiniz. Böylelikle hem e-postaları kaybetmemiş olur hem de yoğunluktan kurtulmuş olursunuz.

YÜKLÜ E-POSTA ZİNCİRLERİNİ SESSİZE ALIN

İş hayatınızda, yüklü gigabytelı postaların gönderildiği e-posta zincirlerinden "beni bu mention'dan çıkarın" diyemeyeceğiniz için yapmanız gereken en etkili şey, bu zinciri sessize almak olacaktır.

Gelen kutunuza gelen her güncellemeyi görmemek için ileti dizisinin sesini kapatabilirsiniz. Bunu yaptığınızda bu e-postalar "Tüm Postalar" etiketine gönderilir. Bunun için e-postayı açarak veya hiç açmadan yandaki kutucuğa tıklayarak, daha sonra en sondaki üç noktadan "Mute" kısmını seçerek iletileri sessize alabilirsiniz.

ARTI İŞARETİNİ KULLANIN

Bu özellik, bilhassa abonelikler konusunda fazlasıyla işe yarıyor. Halihazırda oluşturdunuz bir abonelik için değil, ancak yeni aboneliklerinizde basit bir artı işaretiyle e-posta adresinizin farklı biçimlerini kullanarak üyelik oluşturursanız işiniz daha kolaylaşacaktır.

Google'ın örneğine baktığımızda, bir spor salonu aboneliği için şu formatın önerildiğini görüyoruz; e-posta [email protected] Zira Gmail, e-posta adresindeki artı işaretinden sonraki her şeyi göz ardı ediyor. Böyle bir üyelik oluşturduğunuzda spor salonunuzdan gelen e-postaları belirlemek için bir filtre veya etiket oluşturabilecek ve karmaşadan kurtulabileceksiniz.

GÜVENLİK VE GİZLİLİLK AYARLARINI YAPIN

Google'ın bir önerisi de e-postaları güvende tutmak. Güvenlik Kontrolü ve Gizlilik Kontrolü yaparak Google hesabınızın tamamını koruyabilirsiniz.

Daha güvenli bir şifre seçebilir, 2 faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirebilir ve Hesap Kurtarma bilgilerini ekleyebilirsiniz.

Böylelikle e-posta adresinizin başkalarının eline geçmesini de mümkün olduğunca zorlaştırmış olursunuz. (Webrazzi)