Gmail’e beklenen özellik geldi. Artık daha kolay

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Gmail uygulamasına makine öğrenimine dayalı yeni bir özellik ekledi. Bu destek sayesinde e-postalar ve ekler arasında arama yapmak kolaylaşacak.

Yeni özellik “En iyi sonuçlar” olarak adlandırılıyor. Google, makine öğrenimi algoritmalarını arama filtresiyle birleştirerek kullanıcılara daha kesin arama sonuçları sağlayacak.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Gmail, makine öğrenimi desteği kazanıyor.

Yeni özellik, e-posta hizmetinde daha doğru arama sonuçları sunmak için arama terimini, son e-postaları ve diğer ilgili faktörleri kullanacak. Böylece kullanıcılar da eski e-postalar arasında kaybolmayacak.