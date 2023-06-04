Gmail’e beklenen özellik geldi. Artık daha kolay

Gmail’e yapay zeka destekli arama filtresi özellik geldi. Eski mailleri bulmak artık daha kolay olacak.

Gmail’e beklenen özellik geldi. Artık daha kolay

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Gmail uygulamasına makine öğrenimine dayalı yeni bir özellik ekledi. Bu destek sayesinde e-postalar ve ekler arasında arama yapmak kolaylaşacak.

Yeni özellik “En iyi sonuçlar” olarak adlandırılıyor. Google, makine öğrenimi algoritmalarını arama filtresiyle birleştirerek kullanıcılara daha kesin arama sonuçları sağlayacak.

gmail-tasarimi-degisiyor-artik-istege-gore-olmayacak-2.jpg

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Gmail, makine öğrenimi desteği kazanıyor.

Yeni özellik, e-posta hizmetinde daha doğru arama sonuçları sunmak için arama terimini, son e-postaları ve diğer ilgili faktörleri kullanacak. Böylece kullanıcılar da eski e-postalar arasında kaybolmayacak.

İlgili Haberler
Gmail'e gelen bu özellikle artık e-posta oluşturmak kolaylaşıyor. Yapay zekayla birleşti
Gmail’de mavi tik dönemi. Kimler alabilecek
Gmail'de 1 yıl önceki iletileri bulmanın en kolay yolu belli oldu
Google'dan Gmail dolandırıcılarına karşı uyarı: 'Size ödül vereceğiz' diye hesabınızı çalıyorlar
Öne Çıkanlar
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
Son Haberler
İran Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a tebrik Dünya
İran Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a tebrik
50 IŞİD'li Irak'a geri gönderildi Dünya
50 IŞİD'li Irak'a geri gönderildi
Mehmet Şimşek’in "Deprem vergilerine ne oldu" sorusuna yanıtı gündem oldu. Sosyal medya arşivi açtı Siyaset
Mehmet Şimşek’in "Deprem vergilerine ne oldu" sorusuna yanıtı gündem oldu. Sosyal medya arşivi açtı
ABD ve Kanada savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti Dünya
ABD ve Kanada savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
Tamer Karadağlı yıllar sonra itiraf etti. Yıllar önce eşine ihanet etmişti Magazin
Tamer Karadağlı yıllar sonra itiraf etti. Yıllar önce eşine ihanet etmişti
İlber Ortaylı: Suriyelilerin verecekleri oy bize daha az gösterildi Güncel
İlber Ortaylı: Suriyelilerin verecekleri oy bize daha az gösterildi
Bakanlık verilmeyen Sinan Oğan'dan ilk açıklama Siyaset
Bakanlık verilmeyen Sinan Oğan'dan ilk açıklama