Gmail’de planlama özelliği. Detaylar açıklandı

E-postaları daha sonra gönderilecek şekilde planalanabiliyor. Gönderme zamanı planlanmış e-postalar, planlanan zamandan birkaç dakika sonra gönderilebilir.

Google Türkiye ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Yeni yıl kararlarını bir e-postaya yaz. Gmail'den bir yıl sonraya planlayıp gönder.” dedi.

E-POSTA’DA PLANLAMA NASIL YAPILIR?

Bilgisayarınızda Gmail'e gidin.

Sol üstte, E-posta oluştur'u tıklayın.

E-postanızı oluşturun.

Sol altta, "Gönder"in yanındaki aşağı oku tıklayın.

Gönderme zamanı planla'yı tıklayın.

GÖNDERME ZAMANI PLANLANMIŞ E-POSTALARI GÖRÜNTÜLEME VEYA DEĞİŞTİRME

Bilgisayarınızda Gmail'e gidin.

Sol panelde, Zamanlanmış'ı Planlı tıklayın.

Değiştirmek istediğiniz e-postayı seçin.

E-postanızın sağ üst tarafında, Göndermeyi iptal et'i tıklayın.

Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın.

Sol altta, "Gönder"in yanındaki aşağı oku Diğer gönderme seçenekleri tıklayın.

Gönderme zamanı planla'yı tıklayıp yeni bir tarih ve saat seçin.