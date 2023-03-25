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Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle ilgili son bir haftanın istatistikleri paylaştı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptığı çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 17-23 Mart tarihleri arasında, Türkiye genelinde 2 bin 527 düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenlerden 2 bin 18'i sınır dışı edildi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:13
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Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle ilgili son bir haftanın istatistikleri paylaştı

Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle ilgili son bir haftanın istatistikleri paylaştı
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Ayrıca, 2023 yılı başından bu yana, toplam 24 bin 287 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, 17 bin 194 yabancının sınır dışı işlemleri hala devam ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı paylaşıma göre, son bir haftada yakalanan düzensiz göçmenlerin 1.240'ı Suriye, 404'ü Afganistan, 239'u Pakistan, 116'sı Bangladeş, 99'u Somali ve 92'si ise Irak uyruklu.

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak önemli bir ülke konumunda. Göçmenler genellikle Suriye, Afganistan, Irak ve İran gibi ülkelerden geliyorlar ve Avrupa ülkelerine geçmek için Türkiye'yi kullanıyorlar.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin tespiti ve sınır dışı işlemleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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