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Bodrumspor'a Süper Lig'den transfer

Daha önce Jahovic'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Bodrumspor Süper Lig'den Gökdeniz Bayrakdar'ı renklerine bağladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 20:52
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Gökdeniz Bayrakdar, Bodrumspor'la anlaştı

Bodrumspor'a Süper Lig'den transfer
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 21 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Gökdeniz Bayrakdar. Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Bayrakdar satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanmıştır.

Gökdeniz Bayrakdar'a formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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