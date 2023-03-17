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Athena Gökhan Muharrem İnce'ye ateş püskürdü. Çarşı fena karışacak

Athena Gökhan, sosyal medya hesabından Muharrem İnce'ye ateş püskürdü. Gökhan Özoğuz, "Amacınız oy bölmek ama o da olmayacak" sözleriyle İnce'ye yüklendi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 18:20
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Athena Gökhan İnce'ye ateş püskürdü

Athena Gökhan Muharrem İnce'ye ateş püskürdü. Çarşı fena karışacak
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi sosyal medya hesabından eleştirdi.

"Size bu halk asla oy vermeyecek!" diyen Özoğuz, "sahteler ve laflarla göz boyamaları kaldıracak yerimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İnce'yi eleştirdi.

İNCE: ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU KALIRSA SEÇİM RİSKE GİRER

Muharrem İnce'nin “Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan’la ben kaldım. Kılıçdaroğlu’na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, yine ben kazanırım. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa seçim riske girer.” ifadelerini alıntılayan Özoğuz, "Amacınız oy bölmek ama o da olmayacak" dedi.

"AMACINIZ OY BÖLMEK AMA O DA OLMAYACAK"

Gönderisine Muharrem İnce'yi de etiketleyen Gökhan Özoğuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Muharrem İnce, size bu halk asla oy vermeyecek! Çünkü amacınız oy bölmek ama o da olmayacak. Son dönem sosyal medya çalışmalarınız var onlar da işe yaramayacak çünkü sahteler ve laflarla göz boyamaları kaldıracak yerimiz kalmadı. Artık yeni Türk siyaseti daha temiz olmalıdır!"

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