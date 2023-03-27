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Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye: Projesiniz

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kendi sosyal medya hesabından, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye "Siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz" dedi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:38
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Gökhan Özoğuz: Sayın Muharrem İnce siz ve geçici partiniz bir projesiniz

Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye: Projesiniz
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Editör: Merve KIZILALP

İmza toplama sürecinin 4. Gününde 100 bin imzaya ulaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin “Sırça köşklerde yaşayanlar, salon siyasetçileri oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan sözde sanatçılar bu zorlukları gördünüz mü? Boğazda viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler… “ tweeti atmıştı.

"SİZ VE GEÇİCİ PARTİNİZ PROJESİNİZ"

Komedyen Şahan Gökbakar'dan sonra Athena grubunun vokalisti Gökhan Özoğuz da Muharrem İnce’ye tepki gösterdi. Özoğuz, İnce'nin sözlerini alıntıladığı Twitter paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın vekilince siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahdan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir! Sözde sanatçı."

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