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Gökhan Özoğuz'un başrolünde oynadığı filmin fragmanı yayımlandı

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un başrolünü oynadığı, sinema izleyicisinin heyecanla beklediği "Kendi Yolumda" filminin fragmanı yayımlandı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 17:11
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Türk rock müzik gruplarından Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un başrolünü oynadığı filmin fragmanı yayınlandı

Gökhan Özoğuz'un başrolünde oynadığı filmin fragmanı yayımlandı
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Gökhan Özoğuz’un başrolünü oynadığı filmde, Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Tuncer Salman, Tamer Levent, Suzan Aksoy, Erkan Can ve Hakan Özoğuz da muhteşem oyunculuklarıyla yer alıyorlar.

Ali Kobanbay’ın senaryosunu yazdığı, Athena Sanat yapımcılığında 25 Kasım’dan itibaren vizyona girecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak oturuyor

Kendi yolunda gitmenin önemini vurgulayarak, izleyiciye kendini gerçekleştirmenin peşinden gitmeyi çarpıcı bir şekilde sorgulatan film prodüksiyonu, sıcacık hikayesi ve muhteşem oyunculukları ile sinema izleyicisin hafızalarından uzun süre silinmeyecek.

Magazinci.com'un haberine göre Daha önce de oyuncu olarak sinema filmlerinde yer alan Gökhan Özoğuz, bu kez kendi rüyasını, filmde rüya içinde anlatıyor.

Gökhan Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozulur. Gittiği tamircide, babasıyla birlikte çalışan ve aslında müzisyen olmak isteyen, ancak aile baskısı ve zor hayat şartları sebebi ile bu hayalini gerçekleştirememiş bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile sohbet eder ve sonrasında uyuya kalır. Uykusunda kendini tamirci çırağı Ömer Ali olarak bulan Gökhan için macera artık başlamıştır.

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