Dolarda yeni zirve. Kritik seviyeye adım adım ilerliyor

Dolar adım adım kritik seviyeye ilerliyor. Hem dolardan hem de eurodan her gün yeni bir rekor haberi geliyor. Dolar, Merkez Bankası'nın açıkladığı kasım ayı sonu rakamına iyice yaklaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dolarda yeni zirve. Kritik seviyeye adım adım ilerliyor

Merkez Bankası'nın kasım ayı sonuna verdiği 29 liralık dolar tahminini tuttturmak için dolar var gücüyle çalışıyor. Dolar yeni haftanın ilk gününe yeni rekorla girdi.

Geçen haftası 28,68 lira ile tamamlayan dolar yeni haftaya 28,75 liralık yeni rekorla başladı. Euro da ise yeni rekorlara imza atıyor. Euro 31,44 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası 12 gün önce hem Kasım ayı sonu hem de 2024 yılı sonu için dolar tahminini resmen vermişti. Merkez Bankası o gün kasım ayı sonunda doların kaç lira olacağını açıklamıştı. İşte dolar da o tahmini tutturmak için yavaş yavaş 29 liraya ilerliyor.

TCMB KASIM SONUNDA KRİTİK RAKAM AŞILACAK DEMİŞTİ

BDDK'nın başına getirilen eski TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu döneminde güven kaybeden Merkez Bankası yeni yönetimle imaj kurtarmaya çalışıyor. Yatırımcıları merakla beklediği ankette, Türkiye'nin dolar kuru beklentileri de ortaya çıktı. Merkez Bankası beklenen dolar/TL paritesi 29,0259 TL oldu.

12 AY SONRA DOLAR UÇACAK MI?

Ekonomistlerin 12 ay sonrası için açıkladığı dolar tahmini ise korkutucu boyutlarda. Katılımcılar aynı zamanda cari yıl sonu ve 12 ay sonrası için dolar/TL paritesine yönelik tahminlerde bulundu. 2024 Eylül ayı içinse 39,61 liralık tahminleri öne çıktı. Şayet bu durum gerçekleşirse, vatandaş yandı demek. Çünkü bu durum gerçekleşirse, iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artacak.

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