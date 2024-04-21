Goller yağmur gibi geldi. Galatasaray taraftarı sevinçten çıldırdı

Galatasaray, evinde ağırladığı Pendikspor karşısında golü 35. dakikada buldu.

Arjantinli golcü Mauro Icardi sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Icardi'ye asisti ise Dries Mertens yaptı.

TARAFTARDAN BÜYÜK SEVİNÇ

Galatasaray taraftarı, Icardi'nin golünün ardından büyük bir sevinç yaşarken, hep bir ağızdan 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi.

ABDÜLKERİM FARKI 2'YE ÇIKARDI

Goller peş peşe geldi ve Abdülkerim Bardakcı, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Cimbom, 5 dakikada 2 gol buldu.