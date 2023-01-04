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Konyaspor Sivasspor ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:03
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Gollü maçta kazanan çıkmadı. Konya'da puanlar paylaşıldı

Konyaspor Sivasspor ile berabere kaldı
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Konyaspor 7. sıradaki yerini korurken, Sivasspor ise 17. sırada haftayı tamamladı.

PERDEYİ MUHAMMED DEMİR AÇTI

Maçta ilk golü bulan taraf ev sahibi Konyaspor oldu. 22. dakikada Diouf'un pasıyla topa hareketlenen ve ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Muhammed Demir, skoru 1-0 yaptı. Sonrasında cevap gecikmedi. 34. dakikada Sivasspor'dan Gradel, penaltıdan skora eşitliği sağladı.

HADZİAHMETOVİC TAKIMINA GÜÇ VERDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Konyaspor oldu. Oyunda üstünlük kurduktan sonra 56. dakikada Hadziahmetovic ile ikinci golü bulan ev sahibi ekip skorda 2-1 öne geçti. Maçın sonlarına doğru üstünlüğü ele alan Sivasspor'un ise cevabı gecikmedi. Alaaddin'in yerden gönderdiği sert ortayı gole çeviren Charisis, 79. dakikada takımına eşitliği getirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

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