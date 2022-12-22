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Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı

Gürel Yurttaş Galatasaray'ın Keçiörengücü maçında neden zorlandığını açıkladı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 23:00
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Gomis, Seferovicli Keçiörengücü'nü böyle dağıttı

Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
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Bu Seferovic'in kartvizitine bakınca inanamıyor insan.
Benfica, Frankfurt, Fiorentina, Real Sociedad gibi takımlar var.
Ya o takımlarda forma giyen Seferovic başka biri! Ya da Seferovic futbolu kafasında artık bitirmiş kişi.
Her şeyi bir kenara bıraktım. 30 yaşına gelmiş tecrübeli bir futbolcu penaltı atınca top direkten döndüğünde tekrar vurmaması gerektiğini bilmez mi?
Bilmiyor ki 40. dakikada kullandığı penaltıda direkten dönen topa arkadan gelen arkadaşlarına bırakmayıp, tekrar kaleye gönderdi. Top da filelere gitti. Gol geçerli olmadı haliyle. Pes yani!
Ağır, uyuşuk, uykudan yeni kalkmış gibiydi hali. 
Ligde formayı zor görür gibi geliyor bana.
Gelelim maça.
Okan Buruk, kağıt üzerinde mutlak favori görüldüğü maça yedek futbolcular ağırlıklı çıktı. Ama ilk bölümde görüldü ki Keçiörengücü öyle hafife alınacak bir takım değilmiş.
Hele ilk gol pozisyonuna giren takım olması maçta işin ciddiyetini gösterdi.
Galatasaray'da şanslarını kullanamayanlar çoktu ilk onbirde.
Buna rağmen her an sonucu değiştirebilecek yıldızları da vardı elbette.
Ama oyuncular arasında anlaşmazlıklar doruktaydı, bu da pozisyon bulmalarını engelledi. Bir de hakem Çağdaş Altay var tabi. Bana göre ilk 20 dakikada 2 penaltısını vermedi Galatasaray'ın. Seferovic'in kaçırdığı penaltı ise o ikisine göre penaltı değildi.
Okan Buruk ikinci yarıya çıkarken bir kaç değişiklik yapar diye beklerken... Sahanın en iyilerinden olan Torreira'yı almaz mı? Ben de şaşırdım, tribündekiler de. Mertens girdi oyuna. Ay başında Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı formasıyla 
Galatasaray rakip ceza alanında daha çok görünmeye başladı ama Seferovic hala sahadaydı. Haliyle bir şey de olmadı.
Okan Buruk 66 dakika iyi dayandı bu duruma. İnsan sabır taşı olsa çatlar. Nasıl çatlamadı? Ilıklanan Seferovic'i nihayet dışarı aldı. Gomis'i soktu. Aslında en başta olması gereken buydu. Sonra Kerem Aktürkoğlu da girdi Midsjö ile birlikte.
Bu hamleler Keçiörengücü'nün iyice kapanmasına, Galatasaray'ın da sağdan soldan ortadan bastırmasına yol açtı. 74'te Emin Bayram'ın direkten dönen kafa vuruşu golün habercisi gibiydi.
82'de yapılan değişikliklerin karşılığı geldi. Kerem'in çevirdiği topa Gomis vurdu ve durumu 1-0 yaptı. Gomis girdiği oyunda bir gol attı, bir topu da direkten döndü.
Ama 86'da öyle bir pozizyon oldu ki; Keçiörengücü'nün en etkili adamı Olowoyin'in topu direkten dönmese Galatasaray'ın değişiklikleri geç yapmasının faturası ağır olacaktı bence.
Galatasaray zor da olsa Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. Seyircisine de sıkıntılı dakikalar yaşattı. Tıpkı dünkü Beşiktaş maçı gibi. Galatasaray da rakibi hafife almanın sıkıntısını çekti uzun süre. İngiltere'de takımlar 3 günde bir maç yapıyorlar. Bir örnek vereyim Tottenham'ın her maçında Harry Kane oynuyor mesela, ideal onbir hep aynen sahada. Bizim hocalarda bir revizyon takıntısı var. Halbuki en iyi antrenman maçtır der eskiler. Neden saklıyorsun ki iyi adamlarını. Bırak oynasınlar.

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