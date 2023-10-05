Gonca Vuslateri'nin mezar yeri açıklaması olay oldu

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Gonca Vuslateri’yi konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Vuslateri yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Gonca Vuslateri'nin mezar yeri açıklaması olay oldu

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Gonca Vuslateri’yi konuk etti.

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Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Vuslateri cevap verdi

MEZARIMIN ADRESİNİN BİLİNMİYOR OLMASI LAZIM

Taylan'ın, “Sanatçılar ölümsüzdür. İşlerinden dolayı sen de ölümsüz olduğunu düşünüyor musun?” sorusuna Vuslateri şöyle karşılık verdi:

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“Hayır. Yani gerçek bir oyuncu olduysam, biraz başarı elde ettiysem yaptığım üç beş iş ile başarılı olduysam benim mezarımın adresinin bilinmiyor olması lazım.

Türkiye’de bu iş böyle. Eğer mezarım sık sık ziyaret ediliyorsa demek ki benim tuhaf ilişkilerim olmuştur, bir şekilde yaşatılmaya çalışıyorumdur. Tabii ki bu benim bakış açım. Daha kıymetli şeyler bırakabilirdim, ben acımasızım kendime karşı.”

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