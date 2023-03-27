27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Google’dan müthiş hareket. 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı önledi

Google, Play Store üzerindeki 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı önledi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:06
Takip Et

Google 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı önledi

Google’dan müthiş hareket. 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı önledi
+
Aa
-

Chip’te yer alan bilgilere göre, Google, Play Store üzerinden para kazanmak için farklı stratejiler kullanan kötü niyetli kişilerle mücadele kapsamında, 2022'de 2 milyar dolarlık dolandırıcılığı önlediğini duyurdu.

Dolandırıcıların denediği bazı yöntemlerin arasında güvenliği ihlal edilmiş bir ödeme yöntemi kullanmak, zaten tüketilmiş bir uygulama içi öğe için geri ödeme istemek ve satın alma işlemleri için dolandırıcılık ile elde edilmiş hediye kartlarının kullanılması bulunuyor.

Google, dolandırıcılık olaylarını daha da azaltmak adına kısa bir süre önce geliştiriciler için Purchases.product.consume olarak adlandırdığı bir sistem daha yayınladı.

Google bu özellik için açıklamasında “Bu ay, güvenli arka uçlarda daha fazla iş mantığı kaydırarak istemci tarafı kötüye kullanım riskini azaltan Play Developer API'yi kullanarak uygulama içi öğeleri kullanmanıza olanak tanıyan Buyings.product.consume'ı kullanıma sunduk. Örneğin, kötü bir kişi uygulamanızdan bir öğe satın alır ancak istemci tarafında değişiklik yaparsa, satın alma işleminden 3 gün sonra onaylanmaması nedeniyle satın alma işlemi otomatik olarak iade edilir. Sunucu tarafı tüketimini kullanmak, bu tür uygulama kötüye kullanımını önleyecektir” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Bağ evinde dehşet
4
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
5
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
6
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
7
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.