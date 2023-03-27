Google’dan müthiş hareket. 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı önledi

Chip’te yer alan bilgilere göre, Google, Play Store üzerinden para kazanmak için farklı stratejiler kullanan kötü niyetli kişilerle mücadele kapsamında, 2022'de 2 milyar dolarlık dolandırıcılığı önlediğini duyurdu.

Dolandırıcıların denediği bazı yöntemlerin arasında güvenliği ihlal edilmiş bir ödeme yöntemi kullanmak, zaten tüketilmiş bir uygulama içi öğe için geri ödeme istemek ve satın alma işlemleri için dolandırıcılık ile elde edilmiş hediye kartlarının kullanılması bulunuyor.

Google, dolandırıcılık olaylarını daha da azaltmak adına kısa bir süre önce geliştiriciler için Purchases.product.consume olarak adlandırdığı bir sistem daha yayınladı.

Google bu özellik için açıklamasında “Bu ay, güvenli arka uçlarda daha fazla iş mantığı kaydırarak istemci tarafı kötüye kullanım riskini azaltan Play Developer API'yi kullanarak uygulama içi öğeleri kullanmanıza olanak tanıyan Buyings.product.consume'ı kullanıma sunduk. Örneğin, kötü bir kişi uygulamanızdan bir öğe satın alır ancak istemci tarafında değişiklik yaparsa, satın alma işleminden 3 gün sonra onaylanmaması nedeniyle satın alma işlemi otomatik olarak iade edilir. Sunucu tarafı tüketimini kullanmak, bu tür uygulama kötüye kullanımını önleyecektir” dedi.