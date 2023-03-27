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Google bu hatayı çözüyor. Android kullanıcılarını sevindiren haber

Google, Android cihazlardaki ekran parlaklığını hatasını çözecek. İşte ayrıntılar....

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:04
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Google Android'deki ekran parlaklığı hatasını çözüyor

Google bu hatayı çözüyor. Android kullanıcılarını sevindiren haber
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Android işletim sisteminde ekran parlaklığıyla ilgili soruna el atıyor.

Teknoloji uzmanı Mishaal Rahman, Android 13 QPR3'ün en son beta sürümünü araştırdı ve Google'ın uzun süredir devam eden Android hatasını nihayet çözdü.

Karanlık bir odada ekran kilidini açarken, akıllı telefonun bir süre boyunca parlak bir arka ışıkla kullanıcının gözünü kamaştırdığı, ardından yoğunluğunu azalttığı bir sorundu.

GOOGLE EL ATTI

Bu hatanın nedeni, cihazın arka ışığı ortam ışığı sensöründen gelen mevcut okumalara göre değil, kilitleme sırasında aldığı okumalara göre açması.

Yani, ekranı ortam aydınlıkken kilitlediyseniz, akıllı telefon bu arka ışık seviyesini hatırlıyor ve karanlıkta kilidi açtığınızda gözlerinizi kamaştırıyor.

Raahman, yaklaşan Android 13 güncellemesiyle akıllı telefonun kilit açma sırasında ışık sensöründen gelen güncel verileri kullanabileceğini ve artık kullanıcıyı kör etmeyeceğini açıkladı.

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