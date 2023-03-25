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Google'dan renk özelliği. Google Türkiye paylaştı

Google Türkiye sosyal medya hesabından paylaşım yaparak renklerle ilgili dikkat çeken özelliği duyurdu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:35
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Google renk seçici özelliğini duyurdu

Google'dan renk özelliği. Google Türkiye paylaştı
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Editör: Ayşe MEMİŞ

Google Türkiye sosyal medyadan yeni özellikleri, detayları ilk bilgileri duyurmaya devam ediyor.

Yapılan paylaşıma göre, Google’a renk seçici azınca istediğin rengi seçebiliyorsun ve oradan aldığın kodu her yerde kullanabiliyorsunuz.

Google Türkiye yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Google renk seçici yaz, istediğin rengi seç, kodunu kopyalayıp istediğin yerde kullan.

RENK SEÇİCİ NEDİR

Renk seçici, grafik yazılımında kullanılıyor. Renkleri seçmek ve bazı temaları oluşturmak için kullanılıyor. Herhangi bir web sayfasından renk seçmenizi mümkün kılıyor.

Örnek fotoğraflar:

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