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Android cihazların kullanım oranı belli oldu

Google, Android kullanım oranını açıkladı. Android sürümlerin cihazlardaki kullanım yüzdesine de değinildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:13
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Google, Android kullanım oranını açıkladı

Android cihazların kullanım oranı belli oldu
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Android 13’ün geçtiğimiz ağustos ayında resmen yayınlanmasından sonra şirketler de bir yarış içine girdi. 13 tabanlı kendi işletim sistemlerini dağıtmaya başlayan şirketler arasında Samsung, OnePlus, Realme, Xiaomi, Sony ve Asus gibi birçok şirket yer aldı.

ANDROİD'DEKİ KULLANIM ORANI NEDİR?

Google’ın Android Studio’da sağladığı istatistiklere göre Android kullanım oranları açıklandı. Verilere göre Android 13 şu anda tüm Android cihazların yüzde 5,2’sinde kullanılıyor. Bunun yanı sıra Android 12 ise cihazların yüzde 18,9′unda kullanımda olarak açıklandı.

Android 12L bu verilerde çok fazla ayırt edilmese de Android 12 ile aynı verilere sahiptir. Ayrıca bir önceki rapordan bu yana bir yükselişte olduğunu da söylemek mümkün. Tüm bunların dışında Android 11, sahip olduğu yüzde 24,4’lük kullanım oranıyla liderlik koltuğunda yer aldı.

Android cihazların yüzde 19,5’i ise Android 10 kullanıyor. Bu da Android kullanıcılarının yaklaşık yüzde 32’sinin güvenlik desteği almayan sürümler kullandığını gösteriyor. Ayrıca 2023 şubat ayı, Android 10 güvenlik desteklerini içeren son Android Güvenlik Bülteni’dir. Bu nedenle de kullanım oranının da artacağı düşünülüyor.
Google’ın bu tablosu, Android 13 ile ilgili detaylara sahipken Android 12 ve 12L arasında herhangi bir ayrım yapmıyor.

Önceki sürümlere bakıldığında Android Oreo kullanımının yüzde 10’un altına düştüğünü görüyoruz. Ayrıca Android 13’ün benimsenme hızının da telefon üreticileri sayesinde olduğunu da söylemek mümkün.

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