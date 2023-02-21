Google Chrome'daki sorun çözüme kavuştu

Google Chrome, hızı ve güvenliği ile öne çıkıyor olsa da RAM konusunda bazı problemler yaşıyordu. Google, Chrome 110 güncellemesi ile RAM kullanımını yüzde 30’a kadar azaltma hedefinde olduğunu duyurdu. Böylece internet tarayıcısını daha verimli bir hâle getirmek istediğini belirtti.

GOOGLE RAM KONUSUNDA İYİLEŞTİRMELER YAPACAK

İlk olarak 108 sürümü ile ortaya çıkan bellek ve enerji tasarrufu modu Chromebook, Mac ve Windows kullanıcılarına sunulmaya başladı. Aşamalı olarak sunulmaya başlanan özelliklerin kısa sürede tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.



ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Bellek tasarrufu, etkin olmayan sekmelerdeki bellek kullanımını düşürerek yüzde 30’a varan RAM tasarrufu sağlayacak. Boştaki sekme tekrar ziyaret edildiğinde ise Chrome bu sekmeyi yenileyerek kullanıma açacak. Kullanıcılar ayrıca sık kullandıkları bazı siteler için sekmeleri bellek tasarrufu modunun dışında tutulacak şekilde ayarlayabilecek.

Enerji Tasarrufu modu ise özellikle eski dizüstü bilgisayar kullanıcıları için oldukça yararlı olabilir. Enerji tasarrufu ile internet sitelerinde arka plan etkinliği ve görsel efektler sınırlanıyor. Bu sayede yüzde 20’lik bir enerji tasarrufu sağlanabileceği ifade ediliyor.