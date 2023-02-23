Google dev otomobil markasıyla anlaştı. İşte yapılan yenilikler

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google ile Mercedes-Benz anlaşma yaptı. Mercedes-Benz, Haritalar ve YouTube’u otomobillerine entegre etmek istiyor.

Yeni iş birliği, sürücülerin ve yolcuların Mercedes araçlarının gösterge panelinde Google Haritalar ve YouTube’a erişmesine olanak tanıyacak.

Google Haritalar’ın Mercedes araçlarına dahil edilmesi, sürücülerin alışılmadık yollarda ve otoyollarda gezinmesini kolaylaştıracak. Sistem aynı zamanda sürücülere yerel işletmeler ve ilgi çekici yerler hakkında bilgi vererek restoran, benzin istasyonu ve diğer olanakları bulmalarına fırsat tanıyacak. Alman şirket ayrıca kavşaklardan veya virajlardan önce otomatik hız ayarlamaları gibi destekli sürüş özelliklerini etkinleştirmek için Google Haritalar’ı kullanmayı planlıyor.

YOUTUBE’I DA DAHİL EDECEK

Mercedes-Benz ayrıca YouTube’u da araçlarına dahil ediyor. Bu ortaklı sayesinde yolcular, en sevdikleri videoları gösterge panelinde izleyebilecek ve uzun yolculukları daha keyifli hale getirecek. Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, ortaklığı her iki taraf için de “kazan-kazan” olarak nitelendirdi.