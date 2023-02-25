25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Google Mesajlar'a yeni özelikler geldi. WhatsApp gibi oldu

Google Mesajlar’a WhatsApp gibi gönderildi, teslim edildi ve okundu simgesi geldi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 09:15
Takip Et

Google Mesajlar'a WhatsApp gibi özellikler geldi

Google Mesajlar'a yeni özelikler geldi. WhatsApp gibi oldu
+
Aa
-

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google, Google Mesajlar uygulaması için gönderildi, iletildi ve teslim edildi yazılarını kaldırdı bunun yerine WhatsApp’ta olduğu gibi okundu (görüldü) gibi ileti simgesi kullanacak.

Dolayısıyla diğer platformlarda da olduğu gibi bir tik işareti yer alacak. Fakat bu tik çember içinde olacak ve boş ya da dolu olmasına ya da sayısına göre anlamları değişecek.

GÖNDERİLDİ AMA İLETİLEMEDİ

İçi boş ve tik işareti, mesajın başarıyla gönderildiğini ve iletilmediği anlamına gelecek.

İLETİLDİ VE OKUNDU

İki tane içi boş tik işareti, mesajın başarıyla karşı tarafa iletildiği anlamına ve son olarak da içi dolu iki tik işareti ise karşı tarafın mesajı okuduğunu anlatacak.

Google Mesajlar, daha önce iletilerin altına gönderildi, iletildi ya da teslim edildi gibi küçük notlar sunuyordu. Bu yeni simgeler ise kullanıcılar açısından daha sadece ve basit görünümde olacak.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
2
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
3
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
4
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
5
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
6
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
7
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.