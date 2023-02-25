Google Mesajlar'a yeni özelikler geldi. WhatsApp gibi oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google, Google Mesajlar uygulaması için gönderildi, iletildi ve teslim edildi yazılarını kaldırdı bunun yerine WhatsApp’ta olduğu gibi okundu (görüldü) gibi ileti simgesi kullanacak.

Dolayısıyla diğer platformlarda da olduğu gibi bir tik işareti yer alacak. Fakat bu tik çember içinde olacak ve boş ya da dolu olmasına ya da sayısına göre anlamları değişecek.

GÖNDERİLDİ AMA İLETİLEMEDİ

İçi boş ve tik işareti, mesajın başarıyla gönderildiğini ve iletilmediği anlamına gelecek.

İLETİLDİ VE OKUNDU

İki tane içi boş tik işareti, mesajın başarıyla karşı tarafa iletildiği anlamına ve son olarak da içi dolu iki tik işareti ise karşı tarafın mesajı okuduğunu anlatacak.

Google Mesajlar, daha önce iletilerin altına gönderildi, iletildi ya da teslim edildi gibi küçük notlar sunuyordu. Bu yeni simgeler ise kullanıcılar açısından daha sadece ve basit görünümde olacak.