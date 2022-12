Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi tartışılmaya devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Google’da ‘Ekrem İmamoğlu’ diye arama yapanlar, ‘Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ ifadesiyle karşılaştı.

Google’dan konuyla ilgili resmi açıklama gelmezken, İmamoğlu bu duruma Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme yaparak yanıt verdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından Google’un Türkiye hesabını da etiketleyerek “I speech kürsü” ifadelerini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu paylaşımında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak kürsü istemesi sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Erdoğan ile moderatör arasında geçen konuşma şu şekilde:

Erdoğan: Excuse me, kürsü?

Moderatör: What do you need?

Erdoğan: I speech kürsü.