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Google Chrome’dan yeni güvenlik adımı

Popüler tarayıcı Google Chrome, kullanıcıların güvenliği için yeni bir adım atıyor. Böylece HTTP sitelerindeki indirmeler engellenecek.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 20:49
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Google Chrome’dan yeni güvenlik adımı

Google Chrome’dan yeni güvenlik adımı
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Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome için de HTTPS dönüşümünde önemli bir adım geliyor.

Google, uzun zamandır internet sitelerinin, HTTP yerine tarayıcı ile sunucu arasındaki bağlantıyı şifreleyen HTTPS’yi kullanmalarını istiyor. Birçok internet sitesi HTTPS kullanıyor olsa da hala HTTP’de kalan siteler de var. Chrome ise bu sitelerdeki indirmeleri engelleyecek yeni hazırlıklar yapıyor.

Google, HTTP’nin yer aldığı internet sitelerine girdiğiniz zaman adres çubuğunun sol tarafında “güvenli değil” uyarısı gösteriyor. Ancak Google’ın atacağı adımla birlikte HTTP sitelerden yapılacak olan indirmeler, güvenli olmadıkları gerekçeleriyle engellenecek.

Örneğin, bir HTTPS indirme bağlantısına tıkladığınız zaman bu bağlantı sizi HTTP sunucusuna yönlendirdikten sonra tekrar HTTPS bağlantısına yönlendirirse Chrome, indirmeyi güvensiz olarak görecek. Sonucunda ise engelleyecek.

Chrome, aynı şekilde sadece HTTP üzerinden erişebileceğiniz bir internet sitesindeyseniz, bu sitedeki indirmeleri de engelleyecek. Google böylece hem kullanıcıları korumuş olacak hem de HTTPS için öncelik sağlayacak. Bu özellik, özellikle indirme işlemleri için HTTPS bağlantısını kullanan internet sitelerini teşvik edebilir. Bu özellik şimdilik geliştirme aşamasında ve 2023’te tam anlamıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

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