Google Fotoğraflar’a kilitli klasör özelliği geliyor. Artık gizli fotoğraflarınız güvende olacak

Google’ın resmi açıklamasına göre fotoğraflar “dünyanın en gelişmiş güvenlik altyapılarından birine” geçiş yapacak.

Kilitli klasör ilk kullanıma sunulduğunda Android’deki Google Fotoğraflar’a özel olarak yapılmaktaydı. Resimler veya videolar için “şifre korumalı bir alan” sunarak bunların “fotoğraf galerisinde veya diğer uygulamalarında” görülmemelerine imkan tanındı.

Kilitli klasörler özelliğinin Android akıllı telefonların dışında mevcut olmamasıydı. Bu güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcıları da bu dertten kurtuluyor.

Güncellemede ek olarak gizlilik kontrollerini bulmayı ve ayarlamayı kolaylaştırmak için Google Fotoğraflar’daki ayarlar sayfasını da basitleştirdi. Menüde artık her şey dağınık bir şekilde tek bir ekranda görüntülenmeyecek. Bunun yerine, daha temiz bir görünüm için ayrı sekmeler daha büyük bölümlere ayrılacak.

Söz konusu güncellemenin iPhone telefonlara her an gelebileceği ifade edildi.

Google, ayarlar sayfasının yeni düzeninin artık Android ve iOS için Google Fotoğraflar’da mevcut olduğunu belirtiyor.