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Google Fotoğraflar uygulaması güncelleniyor. İşte yapılan yenilik

Google Fotoğraflar uygulamasıyla ilgili güncelleme geliyor.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:27
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Google Fotoğraflar'da RAW uygulaması ön plana çıkarılacak

Google Fotoğraflar uygulaması güncelleniyor. İşte yapılan yenilik
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Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Google Photos 6.20 sürümünde bulunan kodlara göre, Google, Fotoğraflar uygulamasında önceliği RAW fotoğraflara verecek.

Google, Fotoğraflar uygulamasının ana sayfasında her zaman RAW fotoğrafları gösterme seçeneği üzerine çalışıyor.

RAW fotoğraflar, boyut olarak daha büyük olan işlenmemiş görüntüler ve doğrudan sensörden alınan görüntüyü gösteriyor.

RAW DOSYASI

Şu anda telefonlarla çekilen RAW fotoğraflar, buluta yedeklenmeyen bir RAW dosyası oluşturuyor. Görüntü boyutunun daha büyük olması ve normal fotoğraflardan daha fazla bulut alanı tüketmesi nedeniyle RAW görüntülerde yedekleme seçeneği devre dışı.

Bu resimler buluta yedeklenmediğinden Google Fotoğraflar’ın ana sayfasında görünmüyorlar. Ancak gelecekteki güncellemeyle bu değişecek. Yedekleme seçeneği devre dışı bırakılsa bile RAW görüntüler ana akışta görünecek.

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