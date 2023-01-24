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Google’dan Android telefonlar için yeni sınırlama

Google’ın yeni sürümünde Android telefonlar için yeni sınırlama geliyor.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:52
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Google Android 14 telefonlar için yeni sınırlama getiriyor

Google’dan Android telefonlar için yeni sınırlama
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TGRT Haber’de yer alan bilgilere göre,Google, Android 13 güncellemesini geçen yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sundu. Samsung, Xiaomi, Vivo, OPPO ve daha birçok marka yeni işletim sistemini cihazları için yayınlarken, teknoloji devi zaman kaybetmeden bir sonraki işletim sisteminin de hazırlıklarına başladı.

YENİ BİR SINIRLAMA

Google'ın bir sonraki büyük güncellemesi Android 14 için ilk bilgiler gelmeye başladı. Android 13 ile önemli derecede iyileştirmeler yapılırken, Android14 ile cihazları bekleyen yeni bir sınırlama olacak.

ENGELLEYECEK

9to5Google'ın AOSP yazılımından tespit ettiği yeni bilgiye göre, yüklenen uygulamaların SDK sürümü için sistem gereksinimiyle ilişkili yeni bir değişiklik devreye alınacak.

Buna göre Google'ın bir sonraki sürümünde, yeni mekanizma Android'in çok eski sürümleri için oluşturulmuş programların yüklenmesini engelleyecek.

Kullanıcılar, Android 14'e geçtiğinde eski uygulamaları cihazına yükleyemeyecek. Bu sınırlamanın en az Android 6.0 ile sınırlandırılacağı bildirildi.

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