Google'da en çok aratılan 'Nasıl' soruları ortaya çıktı. Çok şaşıracaksınız

Google, 2022 verilerini paylaşmaya devam ediyor. 2022 yılında Türkiye'de Google üzerinden en çok arama yapılan 'neden' sorgularını ortaya çıkmıştı.

Google Trends bu kez 2022 yılında en çok arama yapılan ‘Nasıl’ sorularını paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre, en çok aratılanlar şunlar:

1 İncir nasıl oluşur

2 Yarın hava nasıl olacak

3 Bergen nasıl öldü

4 Enes Kara nasıl öldü

5 Onur Belgesi nasıl alınır

6 TOKİ başvurusu nasıl yapılır

7 Güneş tutulması nasıl olur

8 NFT nasıl yapılır

9 Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır

10 Metaverse arsa nasıl alınır.

Öte yandan Google Türkiye ise sosyal medya hesabından, “2022’nin en merak edilenlerinden biri de "incir nasıl oluşur" oldu. Konuyu arayınca karşılaştığım görsel:” paylaşımında bulunmuştu.

İşte o paylaşım:



