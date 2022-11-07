﻿Google bir uygulamanın daha fişini çekti. Artık kullanılamayacak

Google, 2020 yılında Hangouts kullanıcılarını aşama aşama Google Chat hizmetine taşıyacağını söylemiş, 1 Kasım’dan itibaren artık Google kullanıcılarının tamamının Chat uygulamasına yönlendirileceğini duyurmuştu. Hangouts kullanıcılarının, 1 Ocak 2023 tarihine kadar bilgilerini indirme talebinde bulanabileceği belirtildi.

Hangouts'un da tarihe karışmasıyla birlikte Google+ projesinin son kalıntılarından biri de kullanımdan kalkmış olduğu duyuruldu. Google Chat uygulaması, Hangouts ile benzer özellikler vaat etmekteydi. Gmail'e de entegre edilebildi.