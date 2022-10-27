Google açıkladı: Chrome artık Windows'un bu sürümünü desteklemeyecek

Google'ın arama motoru Chrome, yaptığı son paylaşımla artık Windows'un eski sürümlerini desteklemeyeceğini açıkladı. Windows 7 ve Windows 8.1 sürümlerini kullanan Chrome kullanıcıları artık daha fazla güvenlik ve sürüm güncellemesi almayacak.

2023’ün başından itibaren Windows 7 ve Windows 8.1’den kademeli olarak güncellemeler kaldırılacak.

İki işletim sisteminde 2023 yılından itibaren Google Chrome güncellemesi bulunmayacak.

İKİ İŞLETİM SİSTEMİ DE ESKİ SÜRÜMÜ KULLANACAK

Güvenlik desteği ve güncellemeler kaldırılınca uygulama eski sürümü kullanamaya devam edecek.

7 Şubat’ta erişime açılması beklenen Chrome 110 ile her iki işletim sisteminden de destek tamamen kesilecek.

Chrome duyuru sayfasında sadece Windows 10 veya Windows 11’in güncelleme almaya devam edeceğinin altı çizilirken,