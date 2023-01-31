Google Meet toplantılarında hareketli arka plan. Google Türkiye paylaştı

Google Meet’te toplantıları daha eğlenceli hâle getirmek için artık arka planınızı bulanıklaştırabilir ya da bir resim, gerçekçi arka plan veya videoyla değiştirebilirsiniz.

Google Türkiye sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Google Meet toplantılarında hareketli arka planın yapılacağı duyuruldu.

Google Türkiye paylaşımında, “Meet toplantılarına hareketli arka planınla renk katabilirsin.” İfadeleri kullanıldı.

ARKA PLANI DEĞİŞTİRME

TOPLANTIDAN ÖNCE:

Google Meet'e gidin toplantı seçin.

Öz görünümünüzün sağ alt tarafındaki Görsel efektleri uygulayın'ı tıklayın.

Arka planınızı tamamen bulanıklaştırmak için Arka planı bulanıklaştır'ı tıklayın.

Arka planınızı hafifçe bulanıklaştırmak için Arka planı biraz bulanıklaştır'ı tıklayın.

Önceden yüklenmiş bir arka plan seçmek için ilgili arka planı tıklayın.

Arka planınıza kendi resminizi yüklemek için Arka plan resmi yükle'yi tıklayın.

Videonuza eklemek istediğiniz stili tıklayın.

Bir filtre seçmek için en altta Filtreler kullanmak istediğiniz filtreye dokunun.

İpucu: Filtre etkileşimliyse filtreyi etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hemen katıl'ı tıklayın.

TOPLANTI SIRASINDA:

En altta Diğer'i tıklayın.

Görsel efektleri uygulayın'ı tıklayın.

Arka planınızı tamamen bulanıklaştırmak için Arka planı bulanıklaştır'ı tıklayın.

Arka planınızı hafifçe bulanıklaştırmak için Arka planı biraz bulanıklaştır'ı tıklayın.

Önceden yüklenmiş bir arka plan seçmek için ilgili arka planı tıklayın.

Arka planınıza kendi resminizi yüklemek için Arka plan resmi yükle'yi tıklayın.

Videonuza eklemek istediğiniz stili tıklayın.

Bir filtre seçmek için en altta Filtreler kullanmak istediğiniz filtreye dokunun.

İpucu: Filtre etkileşimliyse filtreyi etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.