31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Google Meet toplantılarında hareketli arka plan. Google Türkiye paylaştı

Google Meet toplantılarında hareketli arka plan yapılabileceği açıklandı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 10:54
Takip Et

Google Meet toplantılarında hareketli arka plan nasıl yapılır

Google Meet toplantılarında hareketli arka plan. Google Türkiye paylaştı
+
Aa
-

Google Meet’te toplantıları daha eğlenceli hâle getirmek için artık arka planınızı bulanıklaştırabilir ya da bir resim, gerçekçi arka plan veya videoyla değiştirebilirsiniz.

Google Türkiye sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Google Meet toplantılarında hareketli arka planın yapılacağı duyuruldu.

Google Türkiye paylaşımında, “Meet toplantılarına hareketli arka planınla renk katabilirsin.” İfadeleri kullanıldı.

ARKA PLANI DEĞİŞTİRME

TOPLANTIDAN ÖNCE:

Google Meet'e gidin toplantı seçin.

Öz görünümünüzün sağ alt tarafındaki Görsel efektleri uygulayın'ı tıklayın.

Arka planınızı tamamen bulanıklaştırmak için Arka planı bulanıklaştır'ı tıklayın.

Arka planınızı hafifçe bulanıklaştırmak için Arka planı biraz bulanıklaştır'ı tıklayın.

Önceden yüklenmiş bir arka plan seçmek için ilgili arka planı tıklayın.

Arka planınıza kendi resminizi yüklemek için Arka plan resmi yükle'yi tıklayın.

Videonuza eklemek istediğiniz stili tıklayın.

Bir filtre seçmek için en altta Filtreler kullanmak istediğiniz filtreye dokunun.

İpucu: Filtre etkileşimliyse filtreyi etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hemen katıl'ı tıklayın.

TOPLANTI SIRASINDA:

En altta Diğer'i tıklayın.

Görsel efektleri uygulayın'ı tıklayın.

Arka planınızı tamamen bulanıklaştırmak için Arka planı bulanıklaştır'ı tıklayın.

Arka planınızı hafifçe bulanıklaştırmak için Arka planı biraz bulanıklaştır'ı tıklayın.

Önceden yüklenmiş bir arka plan seçmek için ilgili arka planı tıklayın.

Arka planınıza kendi resminizi yüklemek için Arka plan resmi yükle'yi tıklayın.

Videonuza eklemek istediğiniz stili tıklayın.

Bir filtre seçmek için en altta Filtreler kullanmak istediğiniz filtreye dokunun.

İpucu: Filtre etkileşimliyse filtreyi etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
1
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
2
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
3
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
4
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
5
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
7
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.