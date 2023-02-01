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İşte Google Mesajlar’ıın bilgisayarlarda kullanımı

Telefonlarda yer alan Google Mesajlar uygulamasının bilgisayarlarda da kullanılabileceği açıklandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:05
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Google Mesajlar’ıın bilgisayarlarda kullanımı nasıl

İşte Google Mesajlar’ıın bilgisayarlarda kullanımı
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Tecnotoday’da yer alan bilgilere göre, Google’ın kendi masaüstü işletim sistemi olmasına rağmen, bilgisayarınızdan mesaj göndermek için ChromeOS kullanmanıza gerek yoktur. Bununla birlikte, hizmeti web tarayıcınızda kullanmanız gerekecektir. Google Mesajlar’ı dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda nasıl kullanacağı da belli oldu.

BİLGİSAYARDAN GOOGLE MESAJLAR NASIL GÖNDERİLİR VE ALINIR?

Google Pixel 7 Pro ve Galaxy S22 cihazları gibi birçok Android telefon, Mesajlar önceden yüklenmiş olarak gönderilse de, herkesin kutudan çıkar çıkmaz erişimi yoktur. Mesajlar henüz cihazınıza indirilmemişse Play Store’dan indirin.

Uygulama indirildikten sonra, onu varsayılan mesajlaşma uygulamanız yapmak için istemleri izleyin:

Tarayıcınızı açın ve Google Mesajlar’a gidin.

Sağ üst köşedeki “Web için Mesajlar” düğmesini bulun.

Mesajlar için web istemcisini başlatmak için tıklayın. (Bunun yüklenmesi için Google hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmez.)

Mesajlar uygulamasını açın.

Sağ üstteki taşma menüsünden “Cihaz eşleme”yi seçin.

Telefonunuzun kamerasını açmak için “QR kod tarayıcı”ya dokunun.

Ekrandaki QR kodunu taramak için telefonunuzu dizüstü veya masaüstü bilgisayarınıza doğru tutun.

Hem telefonunuz hem de bilgisayarınız yeniden yüklenecektir.

Web tarayıcınız, gelen kutunuzu solda bir konuşma listesiyle birlikte görüntüler.

Pencerenizi kapattıktan sonra bile Mesajlar’ın bilgisayarınıza bağlı kalması için, daha önce açmadıysanız, konu başlıklarınızın yukarısındaki açılır mesajda “Evet”e bastığınızdan emin olun.

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