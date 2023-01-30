Google kapanırsa ne olur? İşte 15 saatlik 'Google yoksunluğu' deneyi

Hayatımızın her noktasına sirayet eden ve bilemediğimiz her konu için başvurduğumuz, bazen eğlendiğimiz bazense sosyalleşmek için kullandığımız ve daha birçok akla gelmeyecek birçok fonksiyonu olan Google'ın internet ortamından silinebileceği ihtimalini hiç düşündünüz mü? Bu durum aslında 2019 yılında gerçekleşmiştir.

15 SAATLİK GOOGLE YOKUNLUĞU DENEYİ

19 Aralık günü Bulgaristan'daki Google sunucularında büyük bir sorun yaşanmış, Google arama motorundan Youtube'a kadar birçok Google hizmeti devre dışı kalmıştı. 15 saat süren bu deneyim internette paniğe yol açmış adeta kıyamet yaşanmıştı. SEO uzmanı Kaan Gülten, o gün yaşananların ardından Google kapanırsa başımıza neler geleceğiyle ilgili bir beyin fırtınası yaptı.

İşte Google'ın kapanması halinde toplumu nasıl etkileyeceği..

İnsanların arama ve araştırma yapma eğilimi azalır

Sosyal medya ziyaret ve gezintileri artar.

İnsanlar hatırladıkları markalar üzerinden alışveriş yapma eğiliminde olurlar.

Diğer arama motorları güçlenmeye başlar. Yandex Türkiye’de en çok ziyaret edilen arama motoru olur. Ancak Google’ın kullanım oranına hemen yaklaşamaz.

Play Store erişiminin kapanması

Android uygulamalarının güncellenememesi sebebiyle Android fonksiyonlarının kısıtlanması ve Android yazılımı kullanan telefonların düşüşe geçmesi.

Firebase gibi Google kaynaklı sunucu, bulut yazılım ve veritabanı servisi kullanan uygulama ve websitelerinin erişilememesinin yol açacağı sorunlar.

Google'ın olmamasının ticarete etkisi:

E-ticarette sosyal medyanın önemi artar.

Influencer marketing hızlı bir yükselişe geçer.

Pazaryerlerinde ve sektöründe markalaşan sitelerin trafiklerinde göreceli bir artış yaşanır.

Pazaryerleri ticari arama motoru fonksiyonu kazanacağından, komisyon oranlarında ciddi bir artış yaşanır.

TV, Radyo izlenme oranları artış göstererek medya satın alma talepleri artış gösterir.

Genç Youtube kullanıcılarının Twitch gibi kanallara kaymaya başlaması ile markalar da bütçelerini alternatif kanallara kaydırmaya başlar.

Yerli ve global Google harici arama motorları Türkiye ile resmi düzeyde bir anlaşmaya varabilirler.

İnsanların kolay arama ve bulma davranışı, hatırlama gücünü azalttığından arama motoru kullanımının azalması, marka bilinirliği yüksek site ve ürünlerin daha fazla tercih edilmeye başlanmasını sağlar.

İnsanlar ticari iş birliktelikleri ve toplu anlaşmalarla güçlerini birleştirmek için organize olmaya başlar. Ticari organizasyonların başını Whatsapp, Facebook ve Telegram grupları çeker.