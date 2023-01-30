Google Chrome'da gizli sekmelere yeni özellik. Kullanıcılar çok sevinecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Android kullanıcıları artık gizli sekmeleri şifre, parmak izi ve yüz tanıma gibi yöntemlerle kilitleyebilecek. iOS için ise hâlihazırda bu tarz bir seçenek bulunuyordu.

Yeni biyometrik doğrulama özelliğiyle, başka bir kişinin telefonunuzu kullandığında tarayıcınıza ve gizli sekmelerinize girmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Biraz daha açacak olursak, tarayıcıyı kullanmaya başladığınızda gizli sekmeyi normal olarak açabileceksiniz. Ancak bir başka uygulamaya geçip, Chrome’dan bu sekmelere geri döndüğünüzde ayarladığınız kilidi açmanız gerekecek.

ŞİFRE, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA

Google, kilit açma için şifre, parmak izi veya yüz tanıma gibi seçeneklerin kullanılabileceğini belirtiyor. Normal sekmeler için bu tarz bir kilitleme özelliğinin bulunmadığını ekleyelim.

Android kullanıcılarına sunulmaya başlayan özellik, Chrome’un ‘Ayarlar’ kısmında bulunan ‘Gizlilik ve Güvenlik’ bölümünden aktif hâle getirilebiliyor.