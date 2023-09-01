Google Türkiye’den herkesi güldüren cuma mesajı

Sosyal medyada paylaşım yapan Google Türkiye’nin Cuma mesajı gören herkesi kahkahaya boğdu.

Google Türkiye’den herkesi güldüren cuma mesajı

Editör: Özlem Kıral

En çok kullanılan arama motoru Google, günlük ziyaretçisi anlamında globalde de birin. Google Türkiye de sosyal medyadan yeni özellikleri, detayları ilk bilgileri duyurmaya devam ediyor.

Google Türkiye, Twitter’dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Google Türkiye, Cuma günü için esprili bir mesaj yayımladı.

Google Türkiye’nin paylaşımı şu şekilde:

Bugünün Cuma olduğunu sanıp aslında Perşembe olduğunu anlayınca.

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HEYKELDEKİ PROSERPİNA KİMDİR?

Fotoğrafta ise Proserpina yer alıyor. Proserpina Yunan tanrıçası Persefoni'nin Latince adıdır

Yunan tanrıçası Persephone, yeryüzünün bereket ve hasat tanrıçası Demeter ile Olimposluların kralı Zeus'un çocuğuydu. Asıl adı ise Kore olup anlamı "kızı" ve "kızlık" anlamına gelmektedir. Persephone ismi daha sonra kocası olacak ölülere hükmeden yeraltı kralı Hades tarafından verilmiştir.

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