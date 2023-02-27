Google TV kullanıcı arayüzünü değiştirdi

Karamandan.com’da yer alan bilgilere göre, Google, yeni değişikliklerini açıkladı. Yeni sayfalara Filmler, Şovlar, Aile ve Español adı verilir. Filmler ve Şovlar daha önce kullanıcı ekranının üst kısmındaki ana gezinme çubuğunda bulunuyordu.

Aile sayfasında, kullanıcılar PG veya daha iyi derecelendirmeye sahip filmler ve şovlar bulabilir, bu da tüm ailelerin birlikte eğlenebileceği içeriği bulmayı kolaylaştırır. Ancak bu yeni sekme, küçük çocuklar için oluşturmuş olabileceğiniz profillerin yerini almayacaktır.

PROFİL DEĞİŞTİRİCİ

Español sayfası, filmler ve şovlar, telenovelas ve canlı TV dahil olmak üzere İspanyolca eğlenceyi gösterir. Pantaya ve FlixLatino gibi İspanyolca uygulamalara ve dublajlı ve altyazılı filmlerden ve şovlardan oluşan bir kitaplığa da bu sayfadan erişilebilir.

Google TV’ye gelen diğer değişiklikler arasında profil değiştiricinin ekranınızın sol üst köşesine taşınması, Arama’nın gezinme çubuğunun en sağına taşınması ve yeni bir hızlı ayarlar düğmesi yer alıyor.