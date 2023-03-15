Google'a yeni 'arama yardımcısı' özelliği geliyor

Yeni bir 9To5Google haberine göre Google, arama teknolojisini ve yapay zekayı “Arama Yardımcısı” (Search Companion) olarak adlandırılan yeni bir araçta birleştirmenin bir yolu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Söylenilene göre bu yöntem, bir web sayfasından daha fazla “bağlam” çekmek için kullanıcıların internette metin yerine görüntü girişleriyle arama yapmasına olanak tanıyan Lens'ten yararlandığını belirtti.

Statcounter aracılığıyla bildirildiği üzere tüm masaüstü tarayıcı oturumlarının üçte ikisini (%66) oluşturan şirketin popüler web tarayıcısındaki bir kenar çubuğunda yeni bir Arama Yardımcısı penceresinin barındırılabileceği tahmin ediliyor.

SAYFADAKİ GÖRÜNTÜLERİ TARAMAK İÇİN KULLANILIYOR

Koda bakıldığında, Arama Yardımcısı'nın bir web sayfası hakkında başlık ve diğer meta veri türleri gibi belirli veri türlerini tam olarak saptayarak neye baktığınızı belirleyebileceği ifade ediliyor. Bunun yanında, topladığı bilgileri daha açıklayıcı hale getirmek amacıyla sayfadaki görüntüleri taramak için Lens'i kullanıyor.

Bu yardımcı, muhtemelen kullanıcının isteyebileceği ilgili bilgileri ortaya çıkararak web'de gezinmeyi ve sayfalar arasında geçiş yapmayı daha verimli hale getirmeye yardımcı olacak. Örneğin, bir kullanıcı bir ürüne bakarken, Chrome, araştırma çalışmalarınızı kolaylaştırmak için fırsatlar veya teknik özellik sayfaları önerebilir.