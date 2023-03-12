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Google Pixel 7a’nın görüntüsü sızdı

Google'ın yeni akıllı telefonu Google Pixel 7a’nın görüntüsü sızdı. Modele dair beklenen teknik özellikler sıralandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 08:24
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Google Pixel 7a’nın görüntüsü ortaya çıktı

Google Pixel 7a’nın görüntüsü sızdı
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Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 7a modeliyle ilgili sızıntılar internette dolaşmaya devam ediyor.

Sızdırılan yeni görsellerde cihazın ön ve arka paneli yer alıyor.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Google cihazının ön panelinde 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekran yer alıyor. Panel, 1080p çözünürlüğe sahip. 64 Megapiksel Sony IMX787 ana kamerasına 12 Megapiksel IMX712 ultra geniş kamera eşlik ediyor.

Ayrıca Google Pixel 7a, 5W kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca kaynak, 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolamadan söz ediyor. Cihaz, 152,4 x 72,9 x 9,0 mm boyutlarına sahip. Bu boyutlar Pixel 6a modelinde de aynıydı.

İŞTE CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 7 özellikleri:
Ekran: 6.3 inç, FHD+, 90 Hz, AMOLED
İşlemci: Google Tensor G2
Batarya: 4.700 mAh, 30W hızlı şarj
Kamera: 50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 10.8 Megapiksel özçekim
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB
İşletim sistemi: Android 13
Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 1, eSIM, Nano-SIM

Google Pixel 7 Pro özellikleri:
Ekran: 6.7 inç, QHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci: Google Tensor G2
Batarya: 5003 mAh, 30W hızlı şarj
Kamera: 50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 48 Megapiksel telefoto, 10.8 Megapiksel özçekim
Bellek: 12 GB RAM
Depolama: 128 GB
İşletim sistemi: Android 13

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