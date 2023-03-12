Google Pixel 7a’nın görüntüsü sızdı

Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 7a modeliyle ilgili sızıntılar internette dolaşmaya devam ediyor.

Sızdırılan yeni görsellerde cihazın ön ve arka paneli yer alıyor.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Google cihazının ön panelinde 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekran yer alıyor. Panel, 1080p çözünürlüğe sahip. 64 Megapiksel Sony IMX787 ana kamerasına 12 Megapiksel IMX712 ultra geniş kamera eşlik ediyor.

Ayrıca Google Pixel 7a, 5W kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca kaynak, 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolamadan söz ediyor. Cihaz, 152,4 x 72,9 x 9,0 mm boyutlarına sahip. Bu boyutlar Pixel 6a modelinde de aynıydı.

İŞTE CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 7 özellikleri:

Ekran: 6.3 inç, FHD+, 90 Hz, AMOLED

İşlemci: Google Tensor G2

Batarya: 4.700 mAh, 30W hızlı şarj

Kamera: 50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 10.8 Megapiksel özçekim

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 1, eSIM, Nano-SIM

Google Pixel 7 Pro özellikleri:

Ekran: 6.7 inç, QHD+, 120 Hz, AMOLED

İşlemci: Google Tensor G2

Batarya: 5003 mAh, 30W hızlı şarj

Kamera: 50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 48 Megapiksel telefoto, 10.8 Megapiksel özçekim

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13