Google'dan büyük kolaylık

Google, arama aracına yazım hatalarını düzelten “Grammarly” özelliğini getireceğini duyurdu. Arama motoru artık bir kelime öbeğinin veya tümcenin yapısını analiz edebilen ve yazım ya da noktalama yanlışları olması durumunda öneriler sunabilen bir dil denetleyicisine sahip olacak.

9to5 sitesinin haberine göre, 'gramer kontrolü', 'dilbilgisi kontrolü' veya 'gramer denetleyicisi' gibi bir ifade yazılması halinde yeni özellik aktif hale gelecek. Ancak sorguya bu ifadelerden birini dahil etme durumunda, arama motoru yine de dilbilgisi önerileri sunacak.

Araç, yazım hatası da dahil olmak üzere bir hata fark ederse, Google cümleyi yeniden yazar ve neyin farklı olduğunu belirtir. Düzeltilmiş ifadeyi veya cümleyi üzerine getirerek kolayca kopyalayabilirsiniz. Eğer tüm ifadeler doğru şekilde yazılırsa yeşil bir onay işareti gösterilir.

Google'ın sunduğu bu araç yapay zeka tarafından desteklenecek.

ŞİMDİLİK SADECE İNGİLİZCE

Bununla birlikte, araçtan bir cümlenin tamamı yerine bir cümleyi veya parçayı gözden geçirmesini isterseniz, doğru sonuçlar vermeyebilir. Bir öneride yanlış bir şey fark ederseniz, geri bildirimde bulunmanıza da izin veriliyor.