Google’dan ucuz uçak bileti. Harekete geçti

Google Flights, uçuşlar için yeni bir özelliği tanıttı. Pazartesi sabahı bir blog yazısı aracılığıyla resmi olarak duyurulan yeni özellik, uçuş rezervasyonu için en bütçe dostu dönem konusunda rehberlik sunuyor.

Yeni özellik, mevcut fiyat takip uyarılarını ve platformda halihazırda mevcut olan fiyat garantisi seçeneğini daha da geliştiriyor.

Google, blog yazısında, "Güvenilir trend verilerine sahip aramalarda, seçtiğiniz tarih ve varış noktasına rezervasyon yapmak için fiyatların genellikle ne zaman en düşük olduğunu artık göreceksiniz." dedi.