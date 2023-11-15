Google'dan WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı: Aralık ayında değişecek

Google ve WhatsApp'ın arasındaki depolama alanı bağıyla ilgili bir değişiklik yapılacağı açıklandı. Aralık 2023'ten itibaren WhatsApp Beta kullanıcılarının mesajlarının depolama alanı Google Drive'da yedeklenecek.

Google'dan WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı: Aralık ayında değişecek

2018 yılında WhatsApp ve Google, WhatsApp’ta biriken sohbet geçmişinin depolama kotasını düşürmeden Drive'da yedeklenebileceğini açıklamıştı.

Söz konusu açıklamaların ardından WhatsApp konuşmalarını Android'de Drive'a yedekleyenlere Google hesabından “depolama durumunu kontrol etme” özelliği eklendi.

Depolama durumunu kontrol etme ile kullanıcılar kalan depo miktarını öğrenebiliyordu.

Aralık ayından itibaren, WhatsApp beta kullanıcılarının WhatsApp mesajlarını Drive'a yedeklemek Google hesabınızın bulut depolama alanından sayılacak.

WHATSAPP BETA SÜRÜMÜNÜ KULLANMAYANLAR NE YAPACAK

Uygulamanın beta sürümünü kullanmayanlar politikadaki değişikliği gelecek yıl "kademeli olarak" tüm Android cihazlara gelene kadar hissedilmeyecek.

Kişisel Google hesapları, Gmail, Drive ve Fotoğraflar arasında paylaşılan 15 GB ücretsiz bulut depolama alanıyla birlikte gelecek.

Google duyurusunda bunun "çoğu mobil platformdan üç kat daha fazla" olduğunu öğrenildi.

Örneğin Apple'ın iCloud'u 5 GB boş alan sunuyor. Yine de, ne kadar resim ve dosya yedeklediğine ve yüklediğine bağlı olarak 15 GB'a ulaşmak ya da aşmak mümkün olarak tanımlanıyor.

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BÜYÜK DOSYALAR YEDEKLEMEYE DAHİL EDİLMEYECEK

Google, artık ihtiyaç duyulmayan büyük dosyaları veya fotoğrafları kaldırmayı kolaylaştırmak için gönderide depolama yönetimi araçlarına bağlantı verdi. Öğeleri WhatsApp içinden de silmek mümkün hale geldi. Artık ihtiyaç duyulmayan büyük dosyalar bir sonraki yedeklemeye dahil edilmeyecekler.

Google One ile ekstra depolama alanı satın alma seçeneği de kullanıcılara sunulacak.

Bu değişiklik yalnızca kişisel hesabı kullanarak sohbet geçmişini yedekleyecek ve sadece telefonu kullana kişiyi etkileyecek. İş veya başka bir kuruluş aracılığıyla bir Workspace hesabı bulunuyorsa, WhatsApp'ın bulut depolama alanın bir kısmını kaplaması konusunda sorun çıkarmayacak.

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