Google ve YouTube'dan büyük işbirliği: Müzik üretecekler

YouTube ve Google, Dream Track ve Music AI araçlarını birleştirme kararı aldı. Yapay zekadan destek alarak müzik üreteceğini duyuran iki dev şirket yapay zeka tarafından üretilen müziğin güvenilirliğini artırmak istediğini söyledi.

Google ve YouTube'dan büyük işbirliği: Müzik üretecekler

Google DeepMind, YouTube ile işbirliği içinde, Dream Track ve Music AI setiyle birlikte Lyria adlı yeni bir müzik üretim modelini açıkladı.

Dream Track, içerik oluşturucuların bir sanatçı, konu ve parça seçerek YouTube Shorts için müzik oluşturmasına olanak tanıyor ve bu müzik daha sonra yapay zeka tarafından oluşturulan 30 saniyelik bir film müziği oluşturmak için kullanılmakta şuan.

İlerleyen zamanlarda piyasaya sürülmesi planlanan Music AI ise, belirtilen enstrümanlara, mırıldanmaya veya mevcut vokal hatları için arka plan sesleri oluşturmaya dayalı müzik üreterek yaratıcı sürece yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu araçlar, Google'ın Music AI Incubator'ının bir parçası olup, sanatçıları ve yapımcıları test ve geri bildirim sürecine dahil ediyor.

Şirketin bu hamleyle yapay zeka tarafından üretilen müziğin güvenilirliğini artırmak istediği belirtildi.

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