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Google’ın yeni HD haritası belli oldu. Özellikleri de açıklandı

Google'ın yeni HD sürüş haritalarının özelliği belli oldu. Haritaların özelliği, ilk olarak Polestar 3 ve Volvo EX90'a entegre edilecek.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:48
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Google’ın yeni HD haritasının özellikleri açıklandı

Google’ın yeni HD haritası belli oldu. Özellikleri de açıklandı
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Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, Google'ın HD sürüş haritaları özelliği, şerit işaretleri, yol işaretleri ve trafik bariyerleri gibi daha önce mevcut olmayan ayrıntıları sunuyor.

Google Haritalar'ın aksine bu özellik, araçlara entegre olacak şekilde sunuluyor. Söz konusu özelliğin, aracın L2+ veya L3 destekli sürüş sistemlerine sunulan ek bir veri katmanı olduğu belirtiliyor.

Paylaşılan bilgilere göre Google'ın HD haritası, Google Automotive Service kullanan otomobil üreticileri tarafından kullanılabilir durumda. Bu kapsamda Volvo ve Polestar, HD haritanın yakında Volvo EX90 ve Polestar 3'te kullanılabileceğini duyurdu. Volvo EX90 ve Polestar 3 aynı platformu, Volvo'nun Scalable Product Architecture'ını (SPA2) paylaşacak ve her ikisi de Google'ın yerel araç içi işletim sistemi olan Android Automotive'i kullanacak.

BAZI AYRINTILARI SUNUYOR

HD haritanın normalde geleneksel haritalarda bulunmayan ayrıntılara sahip olduğu söyleniyor. HD Haritalar, Google Haritalar verilerinin üzerinde yer alıyor ve yardımlı sürüş araçlarının kendilerini yolda yönlendirmelerine yardımcı olmak için kesin şerit oluşturucular ve nesnelerin yerelleştirilmesi gibi ayrıntıları sunuyor. Sürücü, HD haritayı veya verileri doğrudan göremiyor veya bunlara erişemiyor. HD haritalama başlangıçta otoyollar gibi yoğun trafikli yollara odaklanıyor.

Google'ın HD haritaları tarafından sağlanan yol verileri, kameralar, radar ve lidar gibi araç sensörlerinden gelen girdilerle birleştiğinde, her aracın Nvidia bilgi işlem sistemi tarafından işleniyor ve bu sistem de sürücü destek işlevlerine yardımcı oluyor.

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