Android 14 için kritik karar. O menü değişiyor

Android 14 ile paylaşım menüsünde tasarım değişikliğine gidiyor.

Shiftdelete’de yer alan biliglere göre, işletim sisteminin yeni sürümünde, paylaşım menüsü uygulamalara göre değişiklik göstermeyecek. Her uygulamanın ve sistem ayarlarının ortak ve çok daha kullanışlı bir paylaşım menüsüne sahip olacak.

PAYLAŞ MENÜSÜ DEĞİŞİYOR

Günümüz Android sürümlerinde, kullanıcılar paylaş düğmesine dokunduğunda, her uygulama farklı seçenekler içeren özel bir paylaşım sayfası sunuyor. Bu durum ise kullanıcıların uygulamaya göre farklı şekilde hareket etmesine yol açıyor.

Paylaşım menüsündeki tasarım karışıklığı ayrıca akıllı telefon modelini değiştiren kullanıcılar için kafa karışıklığına yol açıyor. Bu sorunu çözmek için harekete geçen Google ise ortak bir paylaşım menüsü tercih edecek. Android Sharesheet isimli geliştirici sürümü özelliğini ana modüle taşıyacak.

Android 14 ile ortak bir menünün kullanılması uygulamalar ve sistem görünümü arasında tutarlı bir paylaşım menüsü deneyimi sağlayacak.

Öte yandan daha önce Android 13 QPR1 beta sürümünde kullanıcılara Android Sharesheet’i yönetme izni sağladı. Bu sayede kullanıcılar, dosya paylaşım işlemi için hangi uygulamayı kullanacaklarını seçebiliyordu.

Google’ın, Android 14’ün ilk geliştirici önizleme sürümünü birkaç hafta içinde yayınlaması bekleniyor. Yine de, şirketten resmi bilgi gelmiş değil.