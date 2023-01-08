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Türkiye'deki en uygun otomobilin yeni fiyatı belli oldu

Türkiye'de en uygun satış fiyatına sahip olan Citroen Ami modelinin güncel fiyatı belli oldu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 09:37
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Citroen Ami modelinin 2023 fiyat listesi

Türkiye'deki en uygun otomobilin yeni fiyatı belli oldu
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Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil olarak bilinen Citroen Ami, 2021 yılında Türk pazarına giriş yapmıştı. Yoğun talep gören bu otomobil modeli satışa çıktığı an dakikalar içerisinde tükendi.

Bunun sebebinin otomobilin uygun fiyatlı olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Citroen Ami'nin 2023 fiyat listesi de yayınladı. 

CİTROEN AMİ 2023 FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI

Citroen Ami, 2021 yılının son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulmuştu. Satışın ilk etabı yalnızca kurumsal alıcıları kapsıyordu. Daha sonra ise 2022 yılında bireysel müşterilere satılmıştı. Ami, o vakitte 219 bin TL'lik fiyatıyla satışa sunulmuştu.

2023 yılında ise Citroen Ami'nin fiyatı tek motor seçeneğiyle 241.000 TL olarak açıklandı. Bu fiyatın 31/01/2023 tarihine kadar tavsiye edilen satış fiyatı olduğunu da belirtti.

CİTROEN AMİ 2023 ÖZELLİKLERİ

Citroen Ami, bünyesinde 6kW gücünde bir elektrikli motor taşıyor. Bu motor, 40nm tork üretebiliyor ve yalnızca 1 vites aralığına sahip. Elektrikli otomobilin maksimum hızı 45 km/s olarak belirtiliyor.

Yalnızca ev tipi bir prize takılıp şarj edilebilen Citroen Ami, 5,5 kWh kapasiteli ve 3 saate tam şarj edilebilen bir pile sahip. Bu pil ile toplamda 75 kilometre menzil elde ediliyor. 63 litre bagaj hacmi sunan Citroen Ami'nin toplam taşıma kapasitesi 710 kilogram değerinde.

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