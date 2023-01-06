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Google'dan 2023 CES adımı. Otomobil odak noktası

Google otomobillerle ilgili yeniliklerini CES 2023’te sergileyecek.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:38
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Google'dan otomobillerle ilgili 2023 CES adımı

Google'dan 2023 CES adımı. Otomobil odak noktası
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Teknoblog’da yer alan bilgilere göre, Google, “Better Together”, yani “Birlikte Daha İyi” vizyonunu sergilemek amacıyla CES’i yoğun biçimde kullanıyor.

Google’ın felsefesi, tüm cihazların birbiriyle uyumlu çalışması gerektiği fikrine dayanıyor. Normal olarak bu, Fast Pair ve Cast gibi Google kablosuz bağlantı teknolojilerinin uyumluluğunun daha fazla üçüncü taraf ürününe genişletilmesini içeriyor.

CES 2023 ADIMI

CES 2023‘te de Google’dan otomobil odaklı çeşitli duyurular geldi. CES 2023’te şirket, Connect adlı akış aracını Android kullanıcı arayüzüne entegre etmek için Spotify ile birlikte çalıştığı bilgisini paylaştı. Ayrıca, alışkanlıklarınıza ve nerede olduğunuza bağlı olarak müziğinizi taşımak için farklı cihazlar öneren bir ses yayın özelliğinin önizlemesini de sundu.

Artık CES büyük bir otomobil fuarı ve Togg da bu fuarın önemli katılımcıları arasında bulunuyor. Google’ın da otomobiller için ürünleri var. Şirket perşembe günü, daha yüksek çözünürlüklü haritaların Polestar 3’te kullanıma sunulacağını ve I/O 2022’deki duyurusundan bu yana en son Android Auto arayüzünün ilk kez herkesin kullanıma sunulduğunu kaydetti.

GOOGLE STADINDA 2 ARAÇ VAR

Engadget’ın haberine göre, Las Vegas Kongre Merkezi’nin karavan yerindeki Google standında iki araç var; bunlar yeni Android Auto deneyimine sahip bir BMW i7 ve yerleşik Google’a sahip bir Volvo EX90.

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