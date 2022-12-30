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Google şüpheli telefon numaralarını engelleyecek

Google, dün paylaştığı bir gönderide kullanıcıları için güvenlik sağlayan yeni özelliğini duyurdu. Yeni özelliğe göre Google Voice, şüpheli numaralardan geldiğini düşündüğü aramaları otomatik olarak etiketleyecek.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 20:57
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Google’ın yeni özelliği, dolandırıcıların önünü kesecek. şüpheli telefon numaralarını engelleyecek

Google şüpheli telefon numaralarını engelleyecek
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Google Voice, şüpheli aramaları engelleyecek

shiftdelete'nin haberine göre; Google tarafından paylaşılan habere göre Google Voice, artık şüpheli bulduğu aramaları ekranda kırmızı olarak işaretleyecek. Teknoloji devi, bu özelliğin Pixel telefonları için kullanılan yapay zeka desteğinde olduğu gibi çalışacağını açıkladı. Şüpheli görünüp kırmızı olarak etiketlenen aramalar, ekranda ve arama geçmişinde görünecek.

Şüpheli numaradan arama alınca ekranda görünen kırmızı etiketli uyarı

Google Voice kullanıcıları, kırmızı etiketli numaralardan gelecek aramaları engelleme imkanına sahip olacak. Doğrudan sesli mesaja aktarılacak engellenmiş numaralar, arama geçmişinden kaldırılacak ve spam kutusuna gidecek.

Buna ek olarak şüpheli görünen fakat şüpheli olmayan aramaları, Google Vocie kullanıcıları tarafından belirtebilecek. Bu şekilde almak istedikleri aramalarla, sorunsuz bir biçimde iletişim kurmaya devam edecekler. Google Voice yeni özelliği, bugünden itibaren kademeli olarak bütün kullanıcılara sunulacak. İki haftalık sürenin ardından da herkeste açılmış olacak.

Google Voice için yeni özelliği aktif etmek için şu adımları izlemek yeterli:

Ayarlar

Güvenlik

İstenmeyen postayı filtrele

Buradaki filtrele kapalı olduğu durumda şüpheli aramalar, kırmızı olarak görünür. Açık olduğu durumda ise tüm aramalar otomatik olarak sesli mesaja yönlendirilir ve spam kutusuna gider.

Teknoloji devi Google, bu şekilde güven vermeyen numaralardan arayan kişilerin ve dolandırıcıların önüne geçmek istiyor. Bu şekilde kullanıcıların güvenliğini sağlayacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google, bu şekilde dolandırıcıların önüne geçebilir mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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