Google dolandırıcıların önünü kesiyor. Şüpheli aramalar engellenecek

Google tarafından paylaşılan habere göre; Google Voice, artık şüpheli bulduğu aramaları ekranda kırmızı olarak işaretleyecek.

Google, bu özelliğin Pixel telefonları için kullanılan yapay zeka desteğinde olduğu gibi çalışacağını duyurdu. Şüpheli görünüp kırmızı olarak etiketlenen aramalar, ekranda ve arama geçmişinde görünecek.

Google Voice kullanıcıları, kırmızı etiketli numaralardan gelecek aramaları engelleme imkanına sahip olacak. Doğrudan sesli mesaja aktarılacak engellenmiş numaralar, arama geçmişinden kaldırılacak ve spam kutusuna gidecek.

Ayrıca şüpheli görünen fakat şüpheli olmayan aramaları, Google Vocie kullanıcıları tarafından belirtebilecek. Bu şekilde almak istedikleri aramalarla, sorunsuz bir biçimde iletişim kurmaya devam edecekler. Google Voice yeni özelliği, bugünden itibaren kademeli olarak bütün kullanıcılara sunulacak. İki haftalık sürenin ardından da herkeste açılacak.

Google Voice'a gelen yeni özelliği aktif etmek için şu adımları uygulamak gerekiyor:

-Ayarlar

-Güvenlik

-İstenmeyen postayı filtrele