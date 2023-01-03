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Google'ın bu yeniliği Android’in yerini alabilir

Google’ın geliştirdiği geliştirdiği Fuchsia işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını 2023'te hızlandıracağı iddia ediliyor.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:19
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Google'ın Fuchsia işletim sistemi Android’in yerini alabilir

Google'ın bu yeniliği Android’in yerini alabilir
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Donanım Haber’de yer alan bilgilere göre, Google yeni yılda Fuchsia işletim sisteminin gelişimini hızlandıracak gibi görünüyor.

Arama devi Aralık ayının başlarında sadece bu platform için bir SDK Bootcamp etkinliği düzenledi ve ayrıca resmi Visual Studio Code eklentisini güncelledi. Ayrıca yaşanan son gelişmeler bu yıl için büyük bir sürümün gelebileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

GOOGLE'IN FUCHSİA PLANI HALA GİZEMİNİ KORUYOR

Şirketin bu işletim sistemiyle ilgili planları hala belirsizliğini korurken, neden böyle bir platforma ihtiyaç duyulduğu ve projenin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Şirketin hali hazırda Fuchsia ile çalışan cihazları var ancak arama devi bunları henüz çok ön plana çıkarmadı.

Google şu anda Starnix projesinin bir parçası olarak Android ve Linux uygulamalarını Fuchsia üzerinde çalıştırmak için uğraşıyor. Böyle bir özellik yeni işletim sistemini daha çok yönlü hale getirecek ve ne şekilde olursa olsun pazara entegre olmasını kolaylaştıracak.

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