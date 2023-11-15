Temizlik işçisini rapçi Uzi zannettiler. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video

Belediyede işçi olarak çalışan bir kişinin rapçi Uzi'ye olan benzerliği dikkatleri üzerine çekti.

Görenlerin dönüp bir daha baktığı işçi için "Rapçi Uzi'den tek farkı dövmelerinin olmaması ve ünlü değil" yorumları yapıldı.

O anları sosyal medyada paylaşan bir kişi işçiye “Uzi abi el salla” diyerek kayda aldı. Sosyal medyada kısa sürede çok paylaşılanlar arasına giren video milyonlarca kez izlendi

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.

Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır.

Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.