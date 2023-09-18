Ev sahibinden rapçi UZİ hakkında şoke eden iddia: Belki utanırlar

Editör: Ersoy Özdem

Sahne ismi olarak "UZİ" Utku Cihan Yalçınkaya'nın ev sahibi Elif Obdan sosyal medyadan isyan etti. Obdan ünlü rapçinin 4 aydır kirayı ödemediğini ve evi pislik içinde bıraktığını ifade etti.

Ünlü rapçının prodüktörüne de ulaşamadıklarını söyleyen Obdan, "2022 yılında TR’nin en çok dinlenen sanatçısı(!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill’deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" dedi.

UZİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rapçi açıklamasında "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.