Ev sahibinden rapçi UZİ hakkında şoke eden iddia: Belki utanırlar

Rap şarkıcısı Uzi'nin ev sahibi Elif Obdan, sosyal medyadan ünlü rapçinin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını ve evi pislik içinde bıraktığını duyurdu.

Ev sahibinden rapçi UZİ hakkında şoke eden iddia: Belki utanırlar

Editör: Ersoy Özdem

Sahne ismi olarak "UZİ" Utku Cihan Yalçınkaya'nın ev sahibi Elif Obdan sosyal medyadan isyan etti. Obdan ünlü rapçinin 4 aydır kirayı ödemediğini ve evi pislik içinde bıraktığını ifade etti.

Ünlü rapçının prodüktörüne de ulaşamadıklarını söyleyen Obdan, "2022 yılında TR’nin en çok dinlenen sanatçısı(!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill’deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" dedi.

ekran-goruntusu-2023-09-18-085408.jpg

ekran-goruntusu-2023-09-18-090830.jpg

ekran-goruntusu-2023-09-18-090842.jpg

ekran-goruntusu-2023-09-18-090856.jpg

UZİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rapçi açıklamasında "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.

ekran-goruntusu-2023-09-18-085436.jpg

İlgili Haberler
Hande Yener’den Mustafa Sandal ile Uzi polemiğine olay yorum
Hülya Avşar rapçi Uzi'ye sert yaptı. Mustafa Sandal'ı harcatmam
Mustafa Sandal ile Uzi tartışmasına Sinan Akçıl da dahil oldu
Mustafa Sandal'ın kendisini küçümseyen rapçi Uzi'ye verdiği cevap sosyal medyayı salladı
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar sınırında Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar sınırında
İrem Derici tatil için bakın nereye gitti. 'Atakan'dan ayrılmasaydın bunlar olmayacaktı' Magazin
İrem Derici tatil için bakın nereye gitti. 'Atakan'dan ayrılmasaydın bunlar olmayacaktı'
IŞİD operasyonunda 5 tutuklu Güncel
IŞİD operasyonunda 5 tutuklu
Ahmet Nur Çebi ben ekonomistim dedi. En son böyle dendiğinde Türkiye mahvolmuştu Spor
Ahmet Nur Çebi ben ekonomistim dedi. En son böyle dendiğinde Türkiye mahvolmuştu
Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesi ile ilgili 4 zanlı gözaltına alındı Güncel
Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesi ile ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Putin’in işbirlikçisi Kadirov’un durumu ağır. Başına ne geldi Dünya
Putin’in işbirlikçisi Kadirov’un durumu ağır. Başına ne geldi
Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem Güncel
Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem